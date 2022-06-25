Події

18:51 25.06.2022

До Сєвєродонецька не можна передати гуманітарну допомогу і виїхати з нього неможливо, але в місті залишено запас ліків

2 хв читати
До Сєвєродонецька не можна передати гуманітарну допомогу і виїхати з нього неможливо, але в місті залишено запас ліків

Російські війська станом на вечір 25 червня повністю окупували м.Сєвєродонецьк Луганської області, а українські військові відійшли на більш підготовлені оборонні позиції, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Місто повністю вже під окупацією РФ, намагаються там наводити свої порядки, призначили там свого коменданта, який збирає свій актив... З іншого боку, місто настільки знищене, що, чесно кажучи, людям важко впоратися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якнайшвидше місто повернеться під контроль України", - сказав Стрюк в ефірі телемарафону в суботу.

За його словами, місцевим жителям, які понад три місяці ховалися в укриттях заводу "Азот", необхідна психологічна та медична допомога, проте росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети. "Частково вони (жителі міста – ІФ) вже залишають територію "Азоту", виходять. З ними знімають пропагандистські ролики. Але, ви знаєте, люди пережили майже 3 місяці життя у укриттях, у підвалах. Досить складно емоційно, психологічно. Зараз вони потребують допомоги –  медичної, психологічної. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони всі спокійно і без втрат залишили укриття і дісталися будь-якого житла", - сказав мер.

При цьому Стрюк зазначив, що наразі виїхати з міста у бік підконтрольної уряду території неможливо. "Наразі такої можливості немає. Люди можуть залишити місто лише у бік окупованої території. Якщо буде можливість потрапити на підконтрольну територію України… безумовно, ми цьому сприятимемо, але поки що такої можливості немає", - наголосив він.

За словами мера, також неможливо передати мешканцям, які зараз залишилися в місті, будь-яку допомогу, але в місті перед відходом українських військ було залишено достатній запас медикаментів. "Щодо ліків, у лікарні було зроблено у Сєвєродонецьку відповідний запас ліків – там мінімальний запас є. На якісь екстрені випадки – поранення, надання першої невідкладної допомоги – це буде в змозі лікарня робити", - сказав Стрюк.

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі, вперше застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору Білорусі

Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

По Житомирській області ворог запустив близько 30 ракет, загинув військовий, ще один поранений

ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

Ми маємо цінувати та пишатися отриманням Україною статусу кандидата в ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

У результаті ранкового обстрілу у Миколаєві пошкоджено порт, житлові квартали та навчальний заклад

Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

Затримки поїздів із Одеси та Києва до Перемишля становлять близько 12 годин

Посол Корнійчук: Офіційний Київ може розглянути питання припинення безвізу з Ізраїлем

Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

Українські військові збили черговий ворожий БПЛА типу "Орлан-10"

У Харкові та двох громадах області за рахунок резервного фонду держбюджету відновлюватимуть 45 об'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами

Найближчими днями температура повітря в Україні, крім Криму, підвищиться

Два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА