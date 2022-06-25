До Сєвєродонецька не можна передати гуманітарну допомогу і виїхати з нього неможливо, але в місті залишено запас ліків

Російські війська станом на вечір 25 червня повністю окупували м.Сєвєродонецьк Луганської області, а українські військові відійшли на більш підготовлені оборонні позиції, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Місто повністю вже під окупацією РФ, намагаються там наводити свої порядки, призначили там свого коменданта, який збирає свій актив... З іншого боку, місто настільки знищене, що, чесно кажучи, людям важко впоратися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якнайшвидше місто повернеться під контроль України", - сказав Стрюк в ефірі телемарафону в суботу.

За його словами, місцевим жителям, які понад три місяці ховалися в укриттях заводу "Азот", необхідна психологічна та медична допомога, проте росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети. "Частково вони (жителі міста – ІФ) вже залишають територію "Азоту", виходять. З ними знімають пропагандистські ролики. Але, ви знаєте, люди пережили майже 3 місяці життя у укриттях, у підвалах. Досить складно емоційно, психологічно. Зараз вони потребують допомоги – медичної, психологічної. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони всі спокійно і без втрат залишили укриття і дісталися будь-якого житла", - сказав мер.

При цьому Стрюк зазначив, що наразі виїхати з міста у бік підконтрольної уряду території неможливо. "Наразі такої можливості немає. Люди можуть залишити місто лише у бік окупованої території. Якщо буде можливість потрапити на підконтрольну територію України… безумовно, ми цьому сприятимемо, але поки що такої можливості немає", - наголосив він.

За словами мера, також неможливо передати мешканцям, які зараз залишилися в місті, будь-яку допомогу, але в місті перед відходом українських військ було залишено достатній запас медикаментів. "Щодо ліків, у лікарні було зроблено у Сєвєродонецьку відповідний запас ліків – там мінімальний запас є. На якісь екстрені випадки – поранення, надання першої невідкладної допомоги – це буде в змозі лікарня робити", - сказав Стрюк.