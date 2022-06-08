Участь у національному мультипредметному тесті підтвердили 229013 осіб - УЦОЯО

Участь у національному мультипредметному тесті (НМТ) підтвердили 229 013 осіб, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. З 20 травня до 7 червня 229 013 учасників заповнили спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці", - йдеться у повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Наголошується, що бажання проходити національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили 201 089 осіб, а 27 944 у 23 країнах Європи.

Згідно з повідомленням, для участі в основній сесії тестування важливо з 21 червня до 7 липня 2022 року пройти другий етап підтвердження участі в НМТ, остаточно визначатися з вибором міста та країни, де зручніше буде пройти тестування.