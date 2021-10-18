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15:00 18.10.2021

Столичные правоохранители проводят осмотр Шулявского моста с привлечением экспертов

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Столичные правоохранители проводят осмотр Шулявского моста с привлечением экспертов

Соломенская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил при проектировании или строительстве, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а именно столбов электроснабжения, на Шулявском мосту.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в понедельник, 18 октября, в рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб проводится осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений при проектировании или строительства, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения / контактной сети и падения фонарных столбов.

"Указанное создало угрозу гибели людей, находившихся на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение 6 автомобилей", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство осуществлено с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов.

"По результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Кроме того, в рамках расследования исследуется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подчеркивают правоохранители.

Теги: #шулявский_мост #осмотр
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