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13:49 28.12.2019

Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

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Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу открыл движение по Шулявскому путепроводу.

"Ну что, поехали? Шулявка едет!", – сказал мэр, совершив поездку по путепроводу на квадроцикле.

Он отметил, что открытие путепровода сделает транспортную инфраструктуру города более комфортной и современной

"Могу утверждать, что это современный мост, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе", – добавил Кличко.

Он также напомнил, что до конца 2020 года планируется запустить движение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Как сообщалось, общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства – 17 месяцев.

Теги: #киев #кличко #шулявский_мост
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