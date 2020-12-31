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16:18 31.12.2020

Контактную сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановили – КГГА

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Контактную сеть троллейбусов на Шулявском путепроводе восстановили – КГГА

Работы по установке опор освещения, восстановлению контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения на Шулявском путепроводе выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет и в ночь с 31 декабря на 1 января сеть наружного освещения будет работать в штатном режиме, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева".

"Предварительно специалистами ГП Научно-исследовательский институт строительных конструкций и генеральным проектировщиком были осуществлены дополнительные проверочные расчеты несущей способности конструкций оснований опор освещения, из-за разрушения которых произошла аварийная ситуация", - отмечено в обнародованном четверг сообщении.

Проверочными расчетами подтверждена правильность принятия проектных решений, а предварительные выводы относительно некачественно выполненных сварочных швов основ опор освещения на заводе-изготовителе подтверждаются.

Брак указанных конструкций устранен силами подрядчика в сопровождении специалистов Института электросварки им.Е.О.Патона. По результатам проведенных институтом исследований качества выполнения новых сварочных швов предоставлено разрешение на дальнейшие работы по монтажу опор освещения.

"Одновременно подрядчиком начата претензионная работа по заводу-изготовителю конструкций оснований опор освещения, в результате разрушения которых произошла аварийная ситуация, а также работа по возмещению убытков владельцам транспортных средств, которые были повреждены", - добавляют в КГГА.

Теги: #киев #шулявский_мост
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