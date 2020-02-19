Шулявский мост полностью достроят к лету

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шулявский мост полностью планируется достроить к лету текущего года, однако до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с моста, сообщила пресс-служба горгосадминистрации.

"Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 млн уплаты за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 млн! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?! - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, "такой подход - это ограбление жителей Киева. Если Фонд госимущества не передаст на баланс города пятый цех, я буду обращаться к киевлянам тоже давить на эту структуру. Для нас главное - вовремя завершить важный инфраструктурный объект, улучшит трафик в городе".