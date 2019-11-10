На Шулявском мосту испытывают новый газопровод перед его врезкой в действующий

Громкий звук, который прозвучал из строительной площадки Шулявского моста в Киеве, вызван пневматическими испытаниями нового газопровода перед его врезкой в действующий газопровод, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Жители прилегающих территорий услышали громкий звук, но беспокоиться не о чем. В рамках реконструкции Шулявского моста осуществляется перекладка газового трубопровода. Сейчас проводят пневматические испытания перед врезкой. Ничего серьезного не произошло, пострадавших на площадке нет", - пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В настоящее время работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме.