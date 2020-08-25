События

17:28 25.08.2020

В Киеве с 26 августа временно перекроют движение транспорта на съезде Шулявского путепровода

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В Киеве с 26 августа временно перекроют движение транспорта на съезде Шулявского путепровода

В Киеве с 08:00 26 августа временно перекроют проезд транспорта с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы, сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

"С 8:00 26 августа до 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыт. … Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода", - указывается в сообщении, обнародованном пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Теги: #киев #шулявский_мост #транспорт
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