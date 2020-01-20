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15:54 20.01.2020

Строители сооружают съезды с Шулявского моста– мэр Киева

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Строители сооружают съезды с Шулявского моста– мэр Киева

Роботы по реконструкции Шулявского путепровода, а именно обустройство съездов с него, продолжаются, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Движение по Шулявскому мосту мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители осуществляют комплекс работ по сооружению сети бытовой и дождевой канализаций…", - написал мэр столицы на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам городского головы, в настоящее время рабочие сооружают левоповоротные съезды (с ул.Вадима Гетьмана на просп.Победы и с просп.Победы на ул.Александра Довженко).

"Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - добавил Кличко.

Теги: #киев #кличко #шулявский_мост
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