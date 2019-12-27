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18:39 27.12.2019

Прошли испытания нового Шулявского путепровода – мэр Киева

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Прошли испытания нового Шулявского путепровода – мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода, стоя под пролетными строениями конструкции вместе со строителями, которые возводили мост, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. - Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - цитирует Кличко пресс-служба в пятницу вечером.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, зафиксировала техника.

"И при условии соответствия всех норм и требований - в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - подчеркнул Кличко.

Теги: #кличко #шулявский_мост
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