Кличко: К лету планируем завершить все работы на Шулявском путепроводе

К лету текущего года в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него, в планах - Подольско-Воскресенский мост, новый вход в зоопарк, новый фонтан на Владимирской горке и самый большой флаг страны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас есть много вызовов. Финансовые, политические, коронавирус. Не привыкли мы жить в "теплой ванне". Постоянно приходится преодолевать препятствия. Но мы справимся. Я положительно смотрю в завтрашний день. К лету, например, мы планируем достроить и полностью открыть Шулявский путепровод. Нам нужна эта развязка", – сказал Кличко в эфире радио "НВ".

Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

"Если они этот цех не снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка", - отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что многие мэры обещали достроить, например, Подольско-Воскресенский мост, но не сделали этого.

"Я хочу быть тем мэром, который наконец откроет этот мост. Не верили, что к концу прошлого года мы запустим движение Шулявским мостом. Тогда перед Новым годом я проехался по мосту в костюме Деда Мороза. Этот костюм Деда Мороза я уже готовлю, чтобы проехаться Подольско-Воскресенским мостом", - добавил он.

Через месяц-полтора, по словам мэра, планируют открыть и новый вход в зоопарк. Также в этом году установят новый фонтан на Владимирской горке. В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

Флаг планируют установить на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне ко Дню государственного флага Украины.

"Главный флаг страны будет видно из любой точки нашего города. Высота его будет больше 80 метров. Размер самого флага - 25 на 50 метров", - подчеркнул мэр Киева.