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11:19 25.12.2019

Движение транспорта по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этой недели

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Движение транспорта по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этой недели

Строители работают круглосуточно и без выходных, чтобы вовремя завершить работы и открыть проезд по Шулявскому путепроводу, сообщает пресс-служба мэра Киева Владимира Кличко.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", - сказал Кличко.

Видео с места работ мэр Киева опубликовал на своей странце в соцсети Фейсбук.

По его словам, подрядчик дает гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона – 10 лет.

После завершения дорожных работ пройдет техническое испытание путепровода. "На нем установят специальное оборудование, которое измеряет прогибы моста и статические, а также динамические нагрузки на него. Для испытаний привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", - отмечается в сообщении.

Теги: #кличко #шулявский_мост
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