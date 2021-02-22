Таран: гособоронзаказ-2020 был выполнен на 99,5%, все остальное – спекуляции

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в 2020 году был выполнен на 99,5%, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Больше всего спекуляций было вокруг вопроса выполнения ГОЗ. У нас ГОЗ на 2020 год был выполнен на 99,5%, а политические спекуляции вокруг того, что оно выполнено, но не по тем пунктам, которые были... Вы понимаете, наверное, не хуже меня, что вопрос на данный момент политизирован, во-первых. А во-вторых, за каждым украинским предприятием, которое производит вооружение и военную технику, стоят интересы определенных групп", - сказал Таран на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Министр подчеркнул, что государственные средства были потрачены так, как этого требуют интересы Вооруженных сил Украины.

"Кто-то что-то недополучил? Мне очень жаль, что Министерство обороны вместе с Вооруженными силами решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы", - добавил он.