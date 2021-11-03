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14:11 03.11.2021

Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны

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Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны

Верховная Рада поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины по его заявлению.

За соответствующее решение проголосовали 341 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таран подал заявление об отставке 2 ноября.

Теги: #таран #отставка
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