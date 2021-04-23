Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал (с замечаниями) показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

"Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями)",- сообщает комитет в Фейсбуке в пятницу.

"Показатели государственного оборонного заказа на три года рассматривали на нескольких заседаниях комитета в закрытом режиме. Голосовали сегодня", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

Она пояснила, что "формулировка "с замечаниями" означает, что некоторые пункты не согласовываны. По словам народного депутата, таких пунктов совсем немного.