Экономика

17:29 23.04.2021

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

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Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал (с замечаниями) показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

"Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями)",- сообщает комитет в Фейсбуке в пятницу.

"Показатели государственного оборонного заказа на три года рассматривали на нескольких заседаниях комитета в закрытом режиме. Голосовали сегодня", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

Она пояснила, что "формулировка "с замечаниями" означает, что некоторые пункты не согласовываны. По словам народного депутата, таких пунктов совсем немного.

 

Теги: #комитет #гоз
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