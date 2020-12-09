Пресс-конференции

14:26 09.12.2020

Если гособоронзаказ не будет выполнен, ВСУ на 2-3 года могут остаться без оружия - эксперт

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(техповтор)

Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если государственный оборонный заказ (ГОЗ) не будет выполнен в течение нескольких месяцев, Вооруженные силы Украины могут на 2-3 года остаться без оружия, сообщил председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев.

"Если в течение этих нескольких месяцев мы не выполняем государственный оборонный заказ - мы понимаем, что ГОЗ формируется год, потом еще год выполняется, и два года, в нашем случае с тем руководством Министерства обороны господином Тараном и господином Хомчаком мы можем дотянуть это до двух лет - фактически, от двух до трех лет армия, Вооруженные силы, Министерство обороны могут остаться без оружия", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду.

Кабакаев уточнил, что имеет в виду закупку комплексов "Нептун", "Ольха" и "Ольха-М". Кроме того, по его словам, вместо закупки украинских установок "Богдана" и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, были закуплены заграничные установки "DANA".

"Надо понимать, что если в этом году Государство Украина в лице Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил не закупит по тем государственным гарантиям, которые заложены на закупку вооружения, то мы теряем более 10 млрд государственных гарантий, они фактически "сгорят". То есть мы не сможем закупить ни вооружение, ни ракеты, ни мины, ни патроны - ничего. То есть деньги "сгорят", и со следующего года нам придется в новый государственный оборонный заказ закладывать те же вещи. И в то же время воины на фронте не будут получать то, что они просили, армия останется без того, что они заказывали", - отметил эксперт.

Кабакаев подчеркнул, что главные люди, которые ответственны за срыв государственного оборонного заказа в стране - это верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Руслан Хомчак.

"Когда он назначал господина Тарана (это было публичное открытое мероприятие), он говорил господину Хомчаку, то за господина Тарана вся ответственность лежит на Руслане Борисовиче. И теперь очень странно наблюдать, что этот мяч кидают от одного человека к другому. Таран говорит, что Хомчак в чем-то виноват, Хомчак говорит, что Таран виноват, президент пытается в этом разобраться, а по результату армия не получает вооружение, боеприпасы и остается без оружия, чтобы противостоять врагу", - рассказал он.

Теги: #всу #гоз
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