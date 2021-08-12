Экономика

21:21 12.08.2021

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое

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Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое

Государственный оборонный заказ в 2021 году выполняется вдвое быстрее, чем в 2020: на начало августа уровень его выполнения больше 60%, тогда как год назад он был "30% с чем-то", сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

На пресс-конференции на Международном оборонном инвестиционном форуме Украины в Киеве в четверг он уточнил, что из 22,7 млрд грн Гособоронзаказа Минобороны контракты заключены или пролонгированы уже более чем на 17 млрд грн.

В то же время Уруский отметил, что этот результат во многом достигнут за счет пролонгации контрактов прошлых лет, тогда как ситуация с новыми контрактами его пока не устраивает. Вице-премьер ожидает, что отставание будет наверстано в августе-сентябре.

Отвечая на вопрос о гособоронзаказе-2022, он указал, что решение за Советом нацбезопасности и обороны, и Минфин пока не планирует существенного увеличения финансирования на эти цели, однако Минстратегпром будет предлагать новые программы.

Уруский также сообщил, что в 2022 году планируется выделить средства на Агентство оборонных технологий, документы, о создании которого для утверждения правительством он подписал в четверг.

Ранее глава Минстратегпром уточнял, что на 1 июля 2021 года государственными заказчиками было заключено 159 государственных контрактов на общую сумму почти 15 млрд грн, что составляет 55% общего объема финансирования, предусмотренного гособоронзаказом 2021 года. В том числе было заключено 12 контрактов на 125 млн грн и пролонгировано 147 контрактов на 14,7 млрд грн.

Теги: #украина #гоз #исполнение
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