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11:03 03.11.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде уволить министра обороны Тарана

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Профильный комитет рекомендовал Раде уволить министра обороны Тарана

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде удовлетворить заявление министра обороны Андрея Тарана об отставке, сообщил член комитета, народный депутат Сергей Рахманин (фракция "Голос").

"Сегодня комитет принял решение рекомендовать (Верховной Раде - ИФ) удовлетворить заявление Тарана об увольнении по собственному желанию", - сказал Рахманин журналистам в кулуарах парламента в среду.

По словам депутата, министр обороны "должен отчитаться за то, что он сделал, точнее, за то, что не сделал". Он напомнил, что оборонный заказ на текущий год не выполнен.

Рахманин высказал удивление, почему вопрос отставки министра обороны, который не справлялся со своими должностными обязанностями, возник только сейчас, хотя комитет не раз обращал внимание на эту проблему и Совета национальной безопасности и обороны Украины, и верховного главнокомандующего.

Народный депутат выразил надежду, что новый министр обороны (Алексей Резников - ИФ) "будет очень тщательно относиться к подбору кадров" и "у него будет полная свобода в этом смысле".

"Надеюсь, он учтёт ошибки своего предшественника и сосредоточится в первую очередь на выполнении государственного оборотного заказа", - добавил Рахманин.

Как сообщалось, Верховная Рада в среду рассмотрит вопросы отставки ряда членов Кабмина, в том числе министра обороны.

Теги: #комитет #таран
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