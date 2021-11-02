Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

Министр обороны Украины Андрей таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук на телеграмм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.