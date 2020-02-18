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17:09 18.02.2020

СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы

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СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.

Как сообщила пресс-служба СНБО, в 2020 году на выполнение ГОЗ планируют потратить 25,848 млрд грн. В выполнении госзаказа примут участие 14 государственных предприятий.

"Государственный оборонный заказ предусматривает финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ", - указывается в сообщении.

Отмечается, что особое внимание ГОЗ уделяет разработке и закупкам по самым важным проектам - созданию ракетной техники.

По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими предприятиями, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, непосредственно связанные с выполнением ГОЗ и техническим обеспечением сил безопасности и обороны. В частности, обсуждалась необходимость нормативно-правового обеспечения деятельности ОПК, в том числе разработка Стратегии развития ОПК Украины и соответствующих законодательных актов.

Кабинет министров получил задание внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, финансового оздоровления и поддержки предприятий.

"Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения. В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу", - сообщило СНБО.

Всего в 2020 году финансовый ресурс на оборону и безопасность увеличен до 245,8 млрд грн, что на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году. Также выделен дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности.

Теги: #гособоронзаказ #гоз #снбоу
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