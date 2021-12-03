Гособоронзаказ выполнен на 85% от плана - министр Резников

По состоянию на 1 декабря Государственным казначейством учтено обязательств по государственному оборонному заказу на 15,5 млрд грн, в то время как запланировано 23,1 млрд грн, что составляет почти 85% от плана, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на 1 декабря Госказначейством учтено обязательств по ГОЗу на 15,5 млрд грн, а запланировано 23,1 млрд, что составляет почти 85% от плана. До конца этого года еще почти четыре банковских недели, мы принимаем все меры, чтобы максимально эффективно использовать те средства по назначению", - сказал он на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Министр обороны подчеркнул, что все оборонные закупки будут просеиваться через призму развития фундаментальных возможностей Вооруженных сил и обеспечения боеготовности их подразделений.

"Среди приоритетов - ракетная программа и развитие возможностей флота", - указал Резников.

Он обратил внимание на то, что по отдельным позициям Гособоронзаказа "происходит соперничество некоторых лоббистов".

По его словам, есть примеры, когда десятилетиями финансировались производства или разработки без четкого понимания, какой результат будет получен, и будет ли он вообще актуальным.

"Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", - заверил глава Минобороны.