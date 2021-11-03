Точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен – Таран об итогах работы Минобороны Украины

Изменения, происходившие в течение последних полутора лет в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины, позволили обеспечить безвозвратность евроатлантического курса, считает экс-министр обороны Андрей Таран.

"2020 и 2021 годы для Министерства обороны и для Вооруженных сил Украины были достаточно напряженными, но в то же время продуктивными. Взамен Военной доктрины Украины впервые разработана Стратегия военной безопасности, которая основывается на положениях Стратегии национальной безопасности Украины. На новых началах при активном участии иностранных советников разработан Стратегический оборонный бюллетень Украины. Впервые в истории независимой Украины утвержден План обороны государства", - рассказал Таран, комментируя итоги своей работы на должности министра, сообщает пресс-служба министерства.

"Надеюсь, что не останутся незамеченными революционное сближение с США и подписание уникальных двусторонних стратегических соглашений, введение службы в военном резерве, назначение первой женщины-командующего, создание законодательной основы для развертывания кибервойск. Проделано немало, на просчеты и ошибки укажут оппоненты", - добавил он.

Также к достижениям минувших полутора лет Таран отнес формирование нового состава руководства ВСУ.

"Во главе Вооруженных сил стали генералы и офицеры без советского прошлого, с авторитетом среди личного состава и бесценным опытом боевых действий во время российско-украинской войны, нацеленные на реформы и строительство армии по евроатлантическим стандартам. Это личности, под чьим руководством наше войско будет ежедневно приобретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО. Верю, это поколение руководителей ВСУ способно привести Украину к членству в Североатлантическом альянсе", - отметил экс-министр.

Также Таран напомнил о реформе военного образования.

"И здесь есть конкретный результат: с сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной доктринальной базы на основе методических подходов государств-членов НАТО. А в ближайшей перспективе должна быть трансформирована система военного образования, чтобы привести ее в соответствие с принципами и подходами, принятыми в Альянсе", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее Рада поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины по его заявлению.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министром обороны Украины Алексея Резникова.