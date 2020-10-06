Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

Документальный фильм о футбольных фанатах производства ООО "Киноквартал" победил в Четырнадцатом конкурсном отборе Государственного агентства Украины по вопросам кино на получение государственного финансирования.

Согласно сообщению пресс-службы Госкино, по результатам 14-го конкурсного отбора Совет по государственной поддержке кинематографии отобрал 72 кинопроекта по 10-ти направлениям.

В категории "Неигровые национальные фильмы" отобрано 22 проекта, среди которых и документальный фильм "Фанаты" режиссера Александра Брагина.

Производителем "Фанатов" является "Киноквартал", который принадлежит режиссеру и сценаристу "Студии Квартал-95" Андрею Яковлеву. До сентября 2019 года данная компания принадлежала первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру, а до этого находилось в собственности президента Владимира Зеленского.

Продюсером фильма "Фанаты" выступил Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

"Наш фильм – это исследование футбольного фанатского движения на примере группировок ультрас украинских клубов. Его социальный феномен, идеологии, традиции и ценности. Через тщательное освещение жизненных перипетий, конфликтов, компромиссов, разных по социальному статусу, характеру и возрасту героев фильм ответит на вопрос: что движет людьми, которые сохраняют верность цветам своего клуба на протяжении всей жизни", - говорится в кратком содержании к кинопроекту.

Общий бюджет фильма - 3,978 млн грн, 50% которого авторы планируют покрыть за счет государственной поддержки.

Запланированная дата премьеры – ноябрь 2021 года.

Фильм "Фанаты" ООО "Киноквартал" принимал участие и в 12-м конкурсном отборе в 2019 году на получение госфинансирования, но тогда не попал в список победителей.