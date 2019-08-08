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15:45 08.08.2019

Совет по господдержке кинематографии утвердил 101 кинопроект на получение госфинансирования в Украине

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Совет по господдержке кинематографии утвердил 101 кинопроект на получение госфинансирования в Украине

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 101 кинопроекта-победителя одиннадцатого конкурсного отбора на получение государственного финансирования.

"Решение об утверждении перечня кинопроектов-победителей одиннадцатого конкурсного отбора было принято Советом по государственной поддержке кинематографии в ходе открытого заседания 8 августа 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино (Госкино).

Так, в перечень победителей, которые получат государственное финансирование, попал 101 кинопроект. В частности, 21 игровой полнометражный национальный фильм (для широкой зрительской аудитории), среди которых и фильм журналистки Янины Соколовой "Я, Нина".

В перечне - 12 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские), 14 игровых полнометражных фильмов совместного производства (для широкой зрительской аудитории), 5 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские) совместного производства, 6 игровых полнометражных тематических фильмов "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории), 4 игровых полнометражных фильма для детской аудитории, 12 игровых полнометражных фильма-дебюта и 27 игровых короткометражных фильмов-дебютов.

С перечнем кинопроектов можно ознакомиться на сайте Госкино.

Теги: #конкурс #госфинансирование #кино
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