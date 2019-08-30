Политика

19:11 30.08.2019

Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

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Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Текст соответствующего законопроекта (№1029) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции опубликован на сайте Верховной Рады во вторник.

В частности, президент предлагает выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Такие изменения предлагается внести в ст. 172 и ст.173 закона О политических партиях в Украине.

Теги: #партии #законопроект #госфинансирование
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