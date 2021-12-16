События

10:14 16.12.2021

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

3 мин читать
НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

Верховный Суд на заседании 14 декабря частично удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и вернул дело по иску партии "Голос" на повторное рассмотрение в Окружной административный суд Киева, сообщает общественное движение "Честно.

"Кассационную жалобу НАПК удовлетворить частично. Решение ОАСК от 9 апреля 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 30 июня 2021 года отменить в части удовлетворения искового требования о признании противоправным и отмене приказа (о приостановлении государственного финансирования партии Голос – прим. "Честно"). В этой части дело направить на повторное рассмотрение в ОАСК. В другой части решения ОАСК… и постановление Шестого апелляционного административного суда… оставить по-прежнему", — указывается в объявленной судьей вводной и резолютивной части решения Верховного Суда.

Постановление Верховного Суда вступает в силу с дня его принятия. Таким образом, возобновляется действие приказа о прекращении государственного финансирования партии "Голос" до принятия ОАСК других решений.

При этом ОАСК не будет пересматривать предыдущие решения относительно двух других исковых заявлений "Голоса", в которых партия просила признать противоправными действия НАПК относительно составления акта и заключения проверки финотчета "Голоса" за ІІ квартал 2020 года. ОАСК, как и Шестой апелляционный административный суд, в этой части требований "Голоса" отказал.

Как сообщалось, НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование ряда парламентских политических партий в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах. В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

11 ноября 2021 года партия "Голос" заявила, что НАПК приостановило финансирование незаконно и игнорирует решения судов.

""Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию", - подчеркнули в партии.

Партия "Голос" обратилась с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), который постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Руководствуясь этим решением, НАПК перечислило партии соответствующее государственное финансирование.

В то же время НАПК обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд для окончательного урегулирования ситуации, а также 29 сентября 2021 года подало ходатайство о прекращении действия решения апелляционного суда.

"В ходатайстве Агентство отметило риски, связанные с перечислением средств политической партии до окончательного решения ВС. В частности, о том, что закон прямо не предусматривает механизма возврата этих средств в государственный бюджет в случае принятия решения в пользу НАПК", - указывается в сообщении.

Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12:00.

19 ноября 2021 года НАПК возобновило государственное финансирование политической партии "Голос", приостановленное в начале 2021 года.

Теги: #госфинансирование #напк #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 13.12.2021
"Голос" должен сам решить свои внутрифракционные проблемы и не ставить парламент в неудобное положение - Стефанчук

"Голос" должен сам решить свои внутрифракционные проблемы и не ставить парламент в неудобное положение - Стефанчук

10:16 13.12.2021
Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

13:48 09.12.2021
Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

13:30 07.12.2021
НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

15:14 06.12.2021
"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

17:55 03.12.2021
В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

15:46 03.12.2021
НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

11:55 01.12.2021
В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

20:26 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

14:43 23.11.2021
Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

12 депутатов отозвали подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Греция ужесточила правила въезда для туристов

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА