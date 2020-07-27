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13:23 27.07.2020

Кинематографисты против изменения правил питчингов на госфинансирование, боятся коррупции

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Кинематографисты против изменения правил питчингов на госфинансирование, боятся коррупции

Представители украинской киноиндустрии считают, что введение новых правил проведения конкурсов (питчингов) на получение госфинансирования кинопроектов в редакции Министерства культуры и информационной политики поставит под угрозу существование в украинского стране кино, особенно авторского игрового, анимационного и неигрового.

Представители отрасли направили письмо руководству Минкульта, Государственного агентства Украины по вопросам кино, в комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также в Совет по государственной поддержке кинематографии с просьбой не поддерживать нововведения.

Согласно тексту письма, кинематографисты возмущены новыми правилами проведения конкурсов на госфинансирование, которые были вынесены Минкультуры на общественное обсуждение 15 июля 2020 года. Представители отрасли считают их дискриминационными, нарушающими равенство прав и возможностей субъектов кинематографии и создающими основы для коррупции, монополизации рынка, нечестной конкуренции в пользу нескольких продакшенов и студий.

Представители киноиндустрии также полагают, что введение нового порядка ставит под угрозу существование украинское кино, особенно авторское игровое, анимационное и неигровое.

"Новые правила не учитывают специфики кинематографа как отрасли культуры, предлагая оценивать даже не сами кинопроекты, которые подаются на питчинг, а их продюсеров и режиссеров сугубо утилитарно, по коммерческим и конъюнктурными показателями. Кроме того, полностью нивелируется роль экспертов, их полномочия по оценке проектов в конкурсе переходят к Совету по господдержке кинематографии, который также и определяет победителей", - подчеркиваю авторы письма.

Кинематографисты требуют не вводить в действие предложенный проект нового порядка проведения конкурсов на госфинансирование, провести "круглый стол" с участием госсектора и представителей каждого из направлений киноиндустрии и профессиональных киносообществ, а также создать рабочую группу для разработки Стратегического плана государственной поддержки кинематографии и совершенствования нормативной документации, регламентирующей деятельность киноотрасли с участием всех заинтересованных сторон.

Среди подписантов - Национальный союз кинематографистов, Украинская гильдия режиссеров, Гильдия неигрового кино, Гильдия сценаристов Украины, Украинская анимационная ассоциация, творческие объединения "Вавилон 13" и "Современное украинское кино", а также 120 сценаристов, продюсеров и режиссеров.

Теги: #конкурс #госфинансирование #кино
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