"Голос" призывает НАПК возобновить госфинансирование партии

Политическая партия "Голос" призывает руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) возобновить государственное финансирование политсилы.

"Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию. Среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирования за четвертый квартал и никаких объяснений этому нет", – отмечается в заявлении партии.

В "Голосе" напомнили, что в январе 2021 года НАПК с нарушением законов юридических (и законов логики) решило лишить партию госфинансирования, однако политсила в судебном порядке доказала свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло, чего "до сих пор не произошло".

"При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос"… В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц", – подчеркивают в "Голосе".