Телеком

14:40 04.06.2021

Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн грн госфинансирования – Минреинтеграции Украины

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Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн грн госфинансирования – Минреинтеграции Украины

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что по результатам закупок крымскотатарский канал ATR поручит 25 млн грн государственного финансирования на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке.

"3 июня 2021 года было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов… ATR и стал победителем закупок", - говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Отмечается, что закупка состоялась по переговорной процедуре.

Как сообщалось, ранее Минреинтеграции по результатам закупок подписало соглашение на 3 млн грн с крымскотатарским детским каналом "Ляле" ("Lâle") на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском языке.

Теги: #телеканал #госфинансирование #atr #минреинтеграции
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