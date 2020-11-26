"Батькивщину" лишили госфинансирования, в политсиле оспаривают это решение

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) постановило лишить финансирования политическую партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в политсиле оспаривают это решение, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

"Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано иск политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о финансовом отчете и отменить приказ о прекращении госфинансирования.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытие производства по административному делу.