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10:45 08.08.2019

Проект фильма кинокомпании Шефира допущен к конкурсу на получение госфинансирования

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Проект фильма кинокомпании Шефира допущен к конкурсу на получение госфинансирования

 Документальный фильм о футбольных фанатах производства ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Украины Владимира Зеленского Сергею Шефиру, допущен к участию в конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Так, согласно перечню кинопроектов, документальный фильм "Фанаты" ООО "Киноквартал" допущен к участию в двенадцатом конкурсном отборе на получение государственного финансирования.

Всего для участия в конкурсе допущено 233 кинопроекта по направлению неигровых и анимационных фильмов.

Производителем "Фанатов" является ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру. До апреля 2019 года данное общество находилось в собственности самого Зеленского.

Ранее Шефир был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95".

Продюсером фильма "Фанаты" является Андрей Яковлев, режиссером и автором сценария – Александр Брагин.

"Наш фильм – это исследование футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас "Динамо" (Киев). Его социальный феномен, идеологии, традиции и ценности. Через тщательное освещение жизненных перипетий, конфликтов, компромиссов, разных по социальному статусу, характеру и возрасту героев – фильм ответит на вопрос: что движет людьми, которые сохраняют верность цветам своего клуба на протяжении всей жизни", - говорится в кратком содержании к кинопроекту.

Общий бюджет фильма составляет 3,315 млн грн, которые авторы планируют полностью покрыть за счет государственной поддержки.

Запланированная дата премьеры – октябрь 2020 года.

Теги: #шефир #госфинансирование #фильм
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