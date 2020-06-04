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18:23 04.06.2020

Нацсовет по телерадиовещанию просит медиа избегать запугивания и нагнетания катастрофических настроений при освещении событий

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Нацсовет по телерадиовещанию просит медиа избегать запугивания и нагнетания катастрофических настроений при освещении событий

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит медиа избегать запугивания и нагнетания катастрофических настроений, при этом соблюдая законодательство о защите национальных интересов и национального информационного пространства.

Как отмечается на сайте Нацсовета в его обращении к медиа, в эти дни особенно чувствительные темы необходимо подавать с большим уважением к человеку, его достоинству, его чувствам, вере и личной жизни.

"Призываем медиа избегать запугивания и нагнетания катастрофических настроений, честно и точно информировать обо всех важных событиях, однако в то же время предлагать людям также советы, поддержку и позитивное мышление. Медиа должны заботиться об общественных интересах, а потому избегать в это и так сложное время политизации процессов, подыгрывания политикам в их противостоянии, что, к сожалению, не всегда является добросовестной конкуренцией", - подчеркивают в Нацсовете.

Национальный совет призывает медиа больше внимания уделять освещению армии и ситуации в ОРДЛО в целом, а также "подумать, как поддержать тех, кому и так трудно, - семьи воинов, сирот, бывших политзаключенных".

По мнению Нацсовета, телерадиокомпании и интернет-ресурсы должны с особым вниманием проанализировать собственные этические подходы к освещению событий.

"До сих пор даже в странах старой демократии для того, чтобы не навредить своему обществу, не придумали лучшего способа для медиа, чем просто соблюдение журналистского кодекса. Правила и реальность несколько меняются, но объективность, сбалансированность, плюрализм - это те принципы, которые всегда отличали настоящую журналистику от джинсы, желтизны и пропаганды", - подчеркнул регулятор.

В то же время Нацсовет также призывает общество поддерживать медиа, и отмечает, что Европейский вещательный союз усилил работу сервиса, который позволяет его участникам обмениваться телевизионным продуктом - в Украине членом ЕВС является Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Нацсовет также обратился к медиа, интернет-изданиям и журналистам с настоятельной призывом ответственно относиться к своим профессиональным обязанностям и придерживаться этических принципов.

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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