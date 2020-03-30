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17:50 30.03.2020

Экс-директор ХТЗ Губин обвиняет прокуратуру Харьковской обл. в распространении неправдивой информации о его экстрадиции

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Экс-директор ХТЗ Губин обвиняет прокуратуру Харьковской обл. в распространении неправдивой информации о его экстрадиции

Адвокат экс-генерального директора Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Владислава Губина, получившего в 2019 году политическое убежище в Испании, намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и суд с жалобой на действия прокуратуры Харьковской области, пресс-служба которой 30 марта сообщила о том, что уполномоченные органы Испании приняли решение об экстрадиции Губина в рамках инициированного в 2016 году нынешним руководством завода уголовного дела о растрате имущества.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Губина Илья Кундиус, харьковская прокуратура, по его мнению, "грубо нарушает украинские законы и конституционные права гражданина Губина, распространяя неправдивую информацию о нем, оказывая давление на суд, который рассматривает его уголовное дело".

В пресс-релизе прокуратуры, в частности, утверждается, что "в Украину экстрадируют коррупционера для привлечения к ответственности за растрату 23 миллионов", который "пять лет находится в международном розыске и которого признали виновным в совершении особо тяжкого коррупционного преступления".

"Экс-гендиректора ХТЗ не обвиняют в коррупционных преступлениях, его судят за растрату, и он не является осужденным, вина его не доказана, так как на данный момент отсутствует решение суда, вступившее в законную силу"- завил Кундиус.

Он также добавил, что не соответствует действительности и тот факт, что Губин находится пять лет в международном розыске - МВД Украины объявило его в розыск три года назад, и в базе разыскиваемых лиц Интерпола его фамилия отсутствует.

Как сообщил агентству Губин, действия прокуратуры Харьковской области он расценивает как попытку оказать давление на суд путем распространения фальшивой информации через СМИ, формируя негативное общественное мнение.

"Я в настоящее время проживаю в Барселоне на законных основаниях, и не планирую возвращаться в Украину в ближайшее время, уголовное преследование в Украине считаю незаконным, а обвинения в свой адрес лживыми и сфальсифицированными", - утверждает он.

Как сообщалось, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог. Нынешнее руководство завода обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

Суд 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог, однако, как уточнил Кундиус, приговор не вступил в законную силу, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.

По данным МВД Украины, Губин находится в розыске с 20 февраля 2017 года. По информации Госпогранслужбы он 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону и с тех пор в страну не возвращался.

В мае 2019 года Испания предоставила Губину политическое убежище и постоянный вид на жительство в ЕС. По мнению испанских властей, уголовное дело в отношении экс-гендиректора ХТЗ является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.

Губин руководил ХТЗ с июля 2013 года по март 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон, Как отмечали тогда на предприятии, за период его руководства на ХТЗ полностью обновлена линейка тракторов, а полученная в 2014 году чистая прибыль в размере 449,5 млн грн. позволила заводу выйти из процедуры банкротства, в котором предприятие находилось с мая 2007 года.

Владельцем ХТЗ в настоящее время является группа DCH бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #губин #хтз
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