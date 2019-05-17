Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

Экс-генеральный директор Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Владислав Губин, в апреле 2018 года заочно приговоренный украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Хосе Луис Нвумба Маньяна, представляющий интересы Губина в Испании.

По его словам, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - уточнил адвокат.

Он сообщил, что Межминистерская комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании экс-гендиректора ХТЗ в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.

"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - отметил адвокат.

Губин подтвердил агентству факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что уголовное преследование его в Украине является незаконным, а обвинения в свой адрес считает лживыми и сфальсифицированными.

В настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

"Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям", - добавил Губин.

Как сообщалось, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог. Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

По информации Губина, приговор в законную силу не вступил, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.

По информации Госпогранслужбы Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.

Он руководил ХТЗ с 15 июля 2013 года по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон., и как отмечали тогда на предприятии, за период его руководства на ХТЗ полностью обновлена линейка тракторов, а полученная в 2014 году чистая прибыль в размере 449,5 млн грн позволила ХТЗ выйти из процедуры банкротства в котором оно находилось с мая 2007 года.

Должность гендиректора занял Андрей Коваль, а в апреле 2016 года совладелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о приобретении контрольного пакета акций ХТЗ по предложению австрийского акционера Зигфрида Вольфа (на тот момент - председатель совета директоров российского ОАО "ГАЗ" и ОАО "Русские машины", приналежащие Олегу Дерипаске.).

В то же время, по заявлению Губина, собственник на ХТЗ сменился не путем продажи акций предприятия, а передачей корпоративных прав виргинских оффшорных компаний кипрскому оффшору Rosiland Engineering Limited, свзяанной с DCH Ярославского, а реальным собственником предприятия по-прежнему остается Дерипаска.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованном на его сайте, конечным бенефициаром ХТЗ на сегодня является Ярославский.

В 2018 году завод получил 81,38 млн грн убытка против чистой прибыли 203,06 млн грн, чистый доход сократился на 12,6% до 623,61 млн грн. (в 2016 году предприятие находилось в вынужденном простое, завершив год с убытком 667,36 млн грн).

По данным завода, в Украине были произведены трактора для реализации Торговым домом "ХТЗ" на сумму 392,83 млн грн и запасные части на 97,82 млн грн, для российского Брянского тракторного завода – трактора на 92 млн грн и запчасти на 0,93 млн грн.