Экономика

13:35 16.06.2020

Руководство Харькова и "Экополиса ХТЗ" договорились о производстве трамваев - Кернес

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Руководство Харькова и "Экополиса ХТЗ" договорились о производстве трамваев - Кернес

Между властями Харькова и руководством многоотраслевого бизнес-парка нового поколения "Экополис ХТЗ", который входит в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, достигнута договоренность о производстве современных трамваев

Как сообщил городской голова Харькове Геннадий Кернес, договоренность была достигнута во вторник на встрече с участием Ярославского, директора Харьковского тракторного завода Андрея Коваля, заместителя городского головы Харькове Евгения Водовозова и руководителя "Офиса Реформ" Михаила Лазарева.

"Мы приняли знаковое для развития Харькова решение - совместно с "Экополис ХТЗ" будем производить современные трамваи (...) Это будут современные, низкопольные, тихоходные вагоны, комфортные не только для их пассажиров, но и для городской транспортной инфраструктуры в целом", - написал Кернес в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что это будет способствовать развитию харьковской промышленности и коммунального общественного транспорта. Кроме того, трамваи являются наиболее экологически чистым видом транспорта.

По словам Кернеса, заказывать двигатели для трамваев планируется у ГП "Завод "Электротяжмаш".

Кернес спрогнозировал, что первые трамваи будут выпущены не позднее, чем через 2 года.

"Работу начинаем с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года", - написал он.

По его мнению, это позволит полностью обновить парк трамваев не только в Харькове, но и в других городах Украины.

Это не первая попытка запустить производство "харьковского трамвая". 28 апреля 2017 года состоялась презентация нового трамвая, созданного специалистами Салтовского трамвайного депо. А в августе того же года новый трамвай вышел на маршрут.

Как сообщалось, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Он создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера. Ожидается, что Власлановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033г. порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.

Теги: #трамваи #харьков #dch_group #ярославский #хтз
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