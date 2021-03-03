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16:08 03.03.2021

Чиновники ХТЗ предстанут перед судом из-за требования взяток с рабочих

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Чиновники ХТЗ предстанут перед судом из-за требования взяток с рабочих

Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц АО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ), подозреваемых в систематическом вымогательстве по предварительному сговору (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица АО "Харьковский тракторный завод" требовали и получили от работника предприятия неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов за выдачу ордера на постоянное проживание в общежитии завода", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По информации правоохранителей, руководители ХТЗ систематически требовали взятки за оформление ордера, на основании которого можно было приватизировать комнаты в общежитии предприятия. Работников, которые отказывались платить, переселяли в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями.

Теги: #взятки #хтз
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