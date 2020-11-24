Должностные лица ХТЗ требовали с рабочих взятки за ордера на жилплощадь в заводских общежитиях - СБУ

Должностные лица ЧАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ), отвечающие за имущество и безопасность предприятия, создали механизм вымогательства и получения с работников денег за выдачу ордеров на жилую площадь в заводских общежитиях, которые планировалось в этом году передать на баланс горсовета, что позволило бы людям приватизировать недвижимость.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что за каждый ордер чиновники требовали от $3 до $5 тыс., несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет. В случае отказа платить взятку злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями", - написал в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, по предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

Сейчас проводятся обыски по месту работы и проживания фигурантов. Решается вопрос об уведомлении их о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ в Харьковской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Основянского отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5.