Экономика

16:56 14.05.2020

Китайская корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" Ярославского

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Китайская корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" Ярославского

Группа DCH Александра Ярославского и крупный китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Сorporation в четверг заключили Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Экополис ХТЗ", сообщает пресс-служба DCH.

Документ от имени DCH подписала управляющая компания бизнес-парка "Экополис ХТЗ", от имени ZTE – украинское подразделение корпорации ZTE Ukraine. Церемония проходила в онлайн-формате по видеоконференцсвязи в связи с карантинными ограничениями в Украине.

Как отмечается в сообщении, ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополис ХТЗ" в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории "Экополис ХТЗ" офиса ZTE, R&D-центра, производственной площадки.

"Вы являетесь первыми в деле развития технологического кластера "Экополис ХТЗ". Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании – такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города", - цитирует Ярославского пресс-служба DCH.

В свою очередь вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин подчеркнул соответствие проекта "Экополис ХТЗ" стратегическим приоритетам своей компании, а генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси подчеркнул, что ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

Присутствовавший на подписании мэр Харькова Геннадий Кернес отметил, что город будет полностью помогать в реализации инициативы группы DCH.

"Все проекты, которые рассредоточены по разным локациям, мы хотим объединить в едином компактном и стратегически удобном центре. Поэтому проект DCH "Экополис ХТЗ" включен в план развития города до 2030 года", - приводятся в пресс-релизе слова Кернеса.

"ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH - одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH", - приводятся в сообщении слова торгового представителя КНР в Украине Лю Дзюня.

Ярославский отметил, что обязательно доложит об этом проекте президенту и премьер-министру Украины.

"Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб", - сказал он.

ZTE Corporation - поставщик современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из госсектора. Входит в 500 крупнейших компаний Китая, штат сотрудников - 70 тыс. чел. Выручка ZTE за 2019 г. составила $12,8 млрд. Корпорация является единственным в мире предприятием, входящим в топ-5 глобальных лидеров по числу патентных заявок на протяжении 10 последних лет (2010 – 2019). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 телеком-операторов в более чем 160 странах мира. К настоящему времени компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

"Экополис ХТЗ" - многоотраслевой бизнес-парк, долгосрочный инвестиционный проект группы DCH на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом. Плановый объем инвестиций - $1 млрд, планируется создание не менее 10 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического комплекса и торгового кластера, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров ХТЗ.

Теги: #китай #ярославский #хтз
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