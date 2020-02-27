Горбулин выступает за приоритетность ракетных программ в гособоронзаказе, предложил создать площадку для коммуникации власти с экспертной средой

Ракетные программы должны быть приоритетными в государственном оборонном заказе, заявил глава Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности и первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

"Я, безусловно, считаю, что бронетехника сегодня нашей стране необходима: это наш передний край... Но надо жить с тем, чтобы иметь ракетное вооружение, которое может остановить противника; второе - защитить наш воздух, который незащищен, и третье - защитить наши морские границы, которые незащищены. Я думаю, что просто необходимо повысить уровень или процент государственного оборонного заказа, в котором ракетные программы должны быть приоритетом", - сказал он на "круглом столе" "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины" в Киеве в четверг.

Также Горбулин обратил внимание на то, что у Украины есть возможности заняться модификацией экспортного варианта оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", что значительно усилило бы эффективность украинского вооружения.

"По моему убеждению, если ракетные программы не являются ключевыми для государства, которое настоятельно строит ракетный щит сдерживания, то у нас что-то не так с приоритетами", - подчеркнул он.

Кроме того, Горбулин заявил о дефиците внешней экспертизы в украинской власти и необходимости создать на базе Офиса президента или Совета национальной безопасности и обороны Украины площадку для коммуникации власти с экспертами.

"Считаю возможным создать на базе Офиса президента Украины или на базе СНБО ... площадку для коммуникации власти с экспертной средой. Это помогало бы находить более выверенные решения с учетом того, что у нас все время и времени не хватает, и денег. В такой экспертный совет могли бы войти несколько экспертных институтов, представители Академии наук, промышленных объединений, потому что чувствуется сильный разрыв, у нас нет четкой линейки Министерство обороны – Генеральный штаб – промышленность – институт Академии наук", - резюмировал он.