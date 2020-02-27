Украине нужна отдельная структура для управления оборонной промышленностью – Горбулин

В Украине необходимо создать Министерство оборонно-промышленного комплекса, которое было бы в подчинении вице-премьер-министра по оборонной промышленности, считает глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности и первый вице-президент Национальной академии наук (НАН) Украины Владимир Горбулин.

"Хотя было уже немало разговоров о создании министерства ОПК, это была бронзовая мечта нашей всей оборонной среды. Это министерство подчинялось бы вице-премьер-министру. Тогда бы появился в стране человек, который был бы ответственен за оборонную промышленность в стране. Сегодня нет такого человека ни в правительстве, ни в Офисе президента", - сказал он на "круглом столе" "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины" в Киеве в четверг.

По словам Горбулина, такое министерство и вице-премьер занимались бы системным развитием отечественных вооружений и технологий.

"Появится просто человек и соответствующий орган, который системно будет заниматься не только текущим делами, но самое главное - развитием отечественных вооружений и технологий. Это ответственность конкретного лица, это прямое влияние на внешний вид армии в будущем. Это также планирование развития оборонного потенциала, поскольку именно через профильное министерство и созданное в нем соответствующее подразделение, например, Агентство по развитию передовых технологий (это тоже мечта) можно было бы реализовать настоящие реалистичные подходы к стратегическому планированию перевооружения нашей страны", - пояснил Горбулин.