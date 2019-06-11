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18:05 11.06.2019

Горбулин считает неприемлемой ситуацию, когда президент и секретарь СНБО имеют различные позиции по вопросам нацбезопасности

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Горбулин считает неприемлемой ситуацию, когда президент и секретарь СНБО имеют различные позиции по вопросам нацбезопасности

Экс-секретарь СНБО Украины Владимир Горбулин (1995-1999) недоумевает по поводу текущей ситуации с наличием в публичной и медийной плоскости различных позиций президента и секретаря Совбеза по ключевым  вопросам  национальной безопасности государства.

"Мне не очень нравится сегодня ситуация, когда почему-то разделяются позиции президента и секретаря СНБО", - сказал он в ходе презентации  нового Украинского института исследований безопасности (УИБД) в Киеве во  вторник.

"Президент – глава СНБО,  а секретарь СНБО - это лицо,  которое организует  всю работу  СНБО", - напомнил Горбулин, стоявший у истоков создания Совбеза в качестве главного аналитического центра страны по подготовке государственных решений.

"Это должен быть "единый кулак", - подчеркнул он, добавив: "Тогда не будет  бесконечных "фэнтази", которые мы наблюдаем каждый день по телевизору, радио и в других системах коммуникаций".

Говоря о своем видении первоочередных приоритетов сектора нацбезопасности и обороны страны в текущей ситуации, экс-секретарь СНБО выделил в их числе неотложное проведение комплексного оборонного обзора, включая аудит национального ОПК. По его словам, эта задача ставилась "на повестку дня" оборонного сектора с 2007 года, но до сих пор так и не нашла решения.

"Мы до сих пор в стране не знаем весь потенциал наших оборонных предприятий", - пояснил он, добавив: "И конечно, это уже "на устах у всех": необходимо провести аудит госконцерна "Укроборонпром".

"Для этого безотлагательно должна быть разработана методика для проведения комплексного обзора сектора безопасности и обороны. Это позволит нам получить четкое представление о технологической и производственной базе и определить начальные условия для запуска системы перевооружения ВС страны как конечной задачи", - уточнил он.

Еще одним безотлагательным приоритетом оборонного сектора Горбулин назвал "оперативный аудит" действующих документов стратегического оборонного планирования государства: Военной доктрины, Стратегии национальной безопасности, Стратегического оборонного бюллетеня. Кроме того, "некоторой коррекции", по его словам, требует принятый в 2018 году новый рамочный закон "О национальной безопасности Украины", в котором не нашли отражения целый ряд  "перекрестков нацбезопасности", отметил он.

"Сегодня ОПК не имеет хозяина. Попытки МЭРТ создать у себя департамент, который бы руководил всем объемом оборонных предприятий, и самое главное, выстраивал политику и определял первоочередные задачи и соответствующее финансирование, практически не находят решения через создание межведомственной комиссии (при СНБО - ИФ), которой сегодня руководит замглавы МЭРТ", - заявил Горбулин.

В соответствии с принятым Верховной Радой в июне 2011 года законом Украины, сегодня МЭРТ в качестве уполномоченного правительством органа совместно с госконцерном "Укроборонпром" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В марте 2018 года указом президента замминистра МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.

В июне 2018 года Верховная Рада отклонила предложения закрепить в новом базовом законе "О национальной безопасности Украины" создание в системе центральной исполнительной власти  специального органа по вопросам ОПК. Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого базового закона предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти (ЦИОВ), который обеспечивает формирование и реализацию  государственной  оборонно-промышленной политики. 24 апреля Кабинет министров на своем заседании принял решение о наделении МЭРТ полномочиями ЦОИВ по вопросам формирования и реализации госполитики в ОПК.

Решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента №79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, проведение аудита "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов, а также расширение состава членов Набсовета госконцерна за счет представителей стран-партнеров.

В оборонном секторе акцентировали, что проведению аудита "Укроборонпрома" в условиях военного времени в стране, должны предшествовать всесторонний анализ и исключение рисков для долгосрочных интересов национальной безопасности Украины.

Теги: #горбулин #снбо #нацбезопасность #украина
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