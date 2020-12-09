Горбулин возглавил набсовет Укроборонпрома

Первый вице-президент Национальной академии наук Украины (НАН) Владимир Горбулин избран председателем наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщается на сайте госконцерна, соответствующее решение было принято на заседании набсовета 8 декабря. "По результатам заседания председателем Наблюдательного совета единогласно избран Владимир Горбулин, который по соответствующему решению и подписал контракт с новым генеральным директором Концерна Юрием Гусевым", - говорится в сообщении.

Набсовет Укроборонпрома кроме Горбулина представляют заместитель министра стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж.Тетер. Все трое членов набсовета приняли участие в заседании, Тетер дистанционно.

В полномочия набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности госконцерна, а также осуществление контроля над выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач. "Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины", - отметил Горбулин.