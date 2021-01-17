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10:49 17.01.2021

Владимир Горбулин отмечает 82 года

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Владимир Горбулин отмечает 82 года

Украинскому политику, ученому, государственному деятелю, первому генеральному директору Национального космического агентства Украины Владимиру Горбулину 17 января исполнилось 82 года.

"Вы сделали огромный вклад в становление независимой Украины, в создание космической отрасли, национальной безопасности и обороны нашей страны. Ваши знания и опыт бесценны! Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и долгих лет жизни!" - говорится в поздравлении и.о. главы Государственного космического агентства Украины Михаила Льва.

Владимир Горбулин - доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018).

9 октября 2020 года избран первым вице-президентом НАН Украины. 9 декабря 2020 года его избрали председателем наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Теги: #горбулин #день_рождения
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