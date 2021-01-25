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13:38 25.01.2021

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

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Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, который он отмечает в этот понедельник, в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу.

"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что именинник попросил тех, кто хочет его поздравить, перечислять деньги на криворожскую больницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", какой именно криворожской больнице перечислять деньги, никто не уточнял.

Зеленский родился 25 января 1978 года.

Теги: #зеленский #день_рождения #пожелание
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