События

12:11 21.04.2021

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

1 мин читать
Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Великобритании Елизавета II в среду отмечает свой день рождения, ей исполняется 95 лет.

В Букингемском дворце отметили, что королева проведет этот день в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

"В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца в Твиттере.

Британские СМИ напоминают, что обычно Елизавета II отмечает свой день рождения в апреле в семейном кругу, а в полдень в Лондоне запускают салют в честь королевы. В прошлом году салют отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году, вероятно, его также не запустят, уже из-за траура. Официальный период траура продлится до 23 апреля.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.

Теги: #елизавета_ii #день_рождения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 14.04.2021
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

13:38 25.01.2021
Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

10:52 25.01.2021
Утро в день рождения президент Зеленский встретил в спортзале

Утро в день рождения президент Зеленский встретил в спортзале

10:49 17.01.2021
Владимир Горбулин отмечает 82 года

Владимир Горбулин отмечает 82 года

17:54 09.01.2021
Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

11:27 02.01.2021
Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

10:45 25.12.2020
Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от остальной королевской семьи

Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от остальной королевской семьи

14:26 18.04.2020
Королева Великобритании сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

Королева Великобритании сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

17:42 23.01.2020
Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

16:18 27.11.2019
Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис Glovo начал сотрудничество с сетью супермаркетов АТБ

ВАКС избрал владельцу дорожно-строительной компании меру пресечения в 15 млн грн залога за взятку экс-главе "Укравтодора"

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Харькове неизвестный ограбил обменный пункт, "улов" - 1,6 млн грн

Власти Японии намерены объявить режим ЧС в Токио и еще двух регионах из-за роста заболеваемости COVID-19

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

Бывший агроном НААН подозревается в хищении минеральных удобрений, убыток - почти 2 млн грн

Таиланд планирует закупить еще 35 млн доз вакцин от COVID-19

Задержан пограничник, обещавший за взятку помочь в перемещении табачных изделий в Румынию

На взятке задержан сотрудник миграционной службы, обещавший легализовать пребывание иностранца в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА