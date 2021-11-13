Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием: нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева с 78-летием, назвав его примером несокрушимой веры и неутомимой борьбы за восстановление прав крымских татар.

"Сегодня свое 78-летие празднует национальный лидер крымских татар, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент напомнил, что Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти, однако он не переставал бороться, до тех пор пока крымские татары не получили право вернуться на родную землю.

"И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле, когда крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет преодолен, и мы вернем наш Крым", - отметил глава государства.

Так, Зеленский выразил уверенность, что "вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-аги будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами".

"Верю, это обязательно произойдет. А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с днем рождения, желаю крепкого здоровья, воодушевления, благополучия семье и победы!", - подытожил Зеленский.