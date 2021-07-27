США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

Министр транспорта США Питер Буттиджич представит США на саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, сообщил депутат Верховной Рады ("Европейская солидарность") и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Соединенные Штаты направляют (в Украину - ИФ) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", - сказал Джемилев в интервью "Суспильному", опубликованному в понедельник.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джозефа Байдена в Украину, но глава Белого дома пока не приедет. "Я встречался с Куртом Волкером,и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, поэтому из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить ", - добавил Джемилев.