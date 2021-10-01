Бывшему президенту США Джимми Картеру исполнилось 97 лет

Джимми Картеру, 39-му президенту США, в пятницу исполнилось 97 лет.

Как сообщает CNN, представитель Центра Картера рассказала, что отпраздновать день рождения бывший президент планирует у себя дома в городе Плейнс, который находится в штате Джорджия. Любой желающий может отправить Картеру электронное поздравление с днем рождения.

Несмотря на преклонный возраст, Картер со своей женой Розалин ведут активную социальную жизнь. Пара занималась строительством домов в рамках Habitat for Humanity - организации, которая занимается строительством жилья для бездомных и малоимущих людей по всему миру.

Джимми Картер является самым долгоживущим президентом США. Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека".