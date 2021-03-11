Экономика

18:29 11.03.2021

На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

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На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг единогласно было принято решение о государственном оборонном заказе на 2021-2023 гг., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос – это об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021-2023 гг. Вопрос был принят единогласно всеми членами СНБО. Из 20 членов присутствовали 18", - сказал Данилов на брифинге в четверг по результатам заседания СНБО.

 

Теги: #снбо #гособоронзаказ
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