На заседании СНБО было принято решение о гособоронзаказе на 2021-2023

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг единогласно было принято решение о государственном оборонном заказе на 2021-2023 гг., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос – это об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021-2023 гг. Вопрос был принят единогласно всеми членами СНБО. Из 20 членов присутствовали 18", - сказал Данилов на брифинге в четверг по результатам заседания СНБО.