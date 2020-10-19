Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

Государственный оборонный заказ находится на грани срыва, заявил лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Государственный оборонный заказ, судя по всему, будет сорван", - сказал Рахманин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, большое количество предприятий-изготовителей отказываются подписывать контракты из-за нереалистичных сроков выполнения.

Он также добавил, что сроки большинства государственных заказов не будут выполнены, и это ставит под угрозу национальную безопасность.

"Никто не отменял пандемию, но никто не отменял и войну, которая продолжается, никто не отменял парламентского контроля", - сказал Рахманин.